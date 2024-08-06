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16:55, 6 августа 2024Спорт

Чемпиона UFC обвинили в изнасиловании

Чемпиона UFC Алекса Перейру обвинили в изнасиловании

Фото: Alejandro Salazar / Globallookpress.com

Действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Алекса Перейру обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает Marca.

Потерпевшей называет себя блогер Мередит Браун, которая заявила, что бразильский боец смешанного стиля (ММА) изнасиловал ее 2 июня сразу после турнира UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). По ее словам, все произошло в гостинице.

Никаких доказательств Браун не привела. Ни Перейра, ни его представители не комментируют случившееся.

В последнем бою бразилец 30 июня победил чеха Иржи Прохазку. За карьеру в смешанных единоборствах (ММА) у Перейры 11 побед и 2 поражения.

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      Алексей Гусев
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