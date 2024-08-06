Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке одним словом

Нарышкин: ситуация на Ближнем Востоке является опасной

Ситуация на Ближнем Востоке развивается по опасному сценарию после расправы над главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«События на Ближнем Востоке, надо сказать, развиваются по очень опасному сценарию», — отметил глава СВР.

31 июля Исмаил Хания лишился жизни после результата удара со стороны Израиля в Тегеране.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения. Кроме того, чиновники администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что на этот раз иранская атака на Израиль может сопровождаться также ударами со стороны шиитского движения «Хезболла» и других иранских прокси.