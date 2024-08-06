РФС отказал бывшему тренеру ЦСКА в выплате компенсации со стороны клуба

РФС отказал бывшему тренеру ЦСКА Федотову в выплате компенсации со стороны клуба

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) отказала бывшему главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову в выплате компенсации со стороны клуба за расторжение контракта. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом РФС обязал ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Об иске Федотова ранее сообщил журналист Иван Карпов. Причиной было названо желание тренера получить неустойку за расторжение контракта.

3 июня ЦСКА уволил Федотова. Он возглавлял армейцев с июня 2022 года. Под руководством специалиста ЦСКА выиграл Кубок России-2023 и стал серебряным призером чемпионата России сезона-2022/2023. Новым главным тренером армейцев стал сербский специалист Марко Николич.