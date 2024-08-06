Роднина одной фразой оценила планы США по очернению российских фигуристок и синхронисток

Роднина о попытках США очернить российский спорт: бросают грязь в лицо державе

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина оценила планы США при помощи информационных кампаний очернить «самые русские» виды спорта — фигурное катание, синхронное плавание и художественную гимнастику. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина фразой «Бросают грязь в лицо великой спортивной державе» высказалась о попытках американцев. Она обратила внимание на то, что отечественные спортсмены два года не выступали а международных соревнованиях и не показывали результатов.

Ранее в службе внешней разведки Российской Феде­рации (СВР РФ) заявили, что США запланировали очередной этап кам­пании по изоляции России в мировом спорте. Отмечалось, что в этот раз под удар могут попасть «самые русские» дисциплины — художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание. США намерены оболгать атлетов и тренеров.

Кураторами проекта выступают экс-руководители Московской антидо­пинговой лаборатории — сбежавшие в США Григорий Родченков и Тимофей Соболев­ский. Подчеркивается, что они получают информацию от тре­неров и врачей, готовящих рос­сийских спортсменов. Осведомителям они обещают щедрые гонорары и переезд из России.