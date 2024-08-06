Стало известно о длительной подготовке Украиной атаки на ЧВК «Вагнер» в Мали

Times: глава ГУР Буданов с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с 2023 года планировал атаку на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. О длительной подготовке сообщила газета Times со ссылкой документы агентства нацбезопасности США.

«Буданов (…) планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США», — сказано в материале.

В конце июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Выяснилось, что повстанцы-туареги получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК. В результате власти Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной.

Позднее в украинском МИД назвали решение Мали недальновидным и поспешным. Министерство отвергло заявление властей республики о поддержке Киевом международного терроризма.