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08:17, 6 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о длительной подготовке Украиной атаки на ЧВК «Вагнер» в Мали

Times: глава ГУР Буданов с 2023 года планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали

Фото: Foxie EdianiaK / Unsplash

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с 2023 года планировал атаку на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. О длительной подготовке сообщила газета Times со ссылкой документы агентства нацбезопасности США.

«Буданов (…) планировал атаку на группу "Вагнер" в Мали с прошлого года, согласно просочившимся документам агентства национальной безопасности США», — сказано в материале.

В конце июля стало известно, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Выяснилось, что повстанцы-туареги получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК. В результате власти Мали заявили о разрыве дипотношений с Украиной.

Позднее в украинском МИД назвали решение Мали недальновидным и поспешным. Министерство отвергло заявление властей республики о поддержке Киевом международного терроризма.

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      Кристина Есикова
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