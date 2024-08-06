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11:47, 6 августа 2024Спорт

Тренировку в Сене перед соревнованиями на ОИ отменили в пятый раз

Тренировку пловцов в Сене перед соревнованиями на ОИ-2024 отменили в пятый раз

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Тренировка пловцов в Сене перед соревнованиями на летних Олимпийских играх 2024 года отменена в пятый раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Это произошло из-за низкого качества воды в реке. Прежде тренировки на нынешних Играх четырежды отменяли по этой причине.

Ранее триатлонистка из сборной Казахстана Екатерина Шабалина рассказала о том, как лечилась после заплыва в Сене. «Я начала принимать антимикробные препараты, и вот уже сегодня самочувствие намного стало лучше», — заявила спортсменка.

Соревнования по плаванию на открытой воде в Сене должны пройти с 8 по 9 августа. Ранее в реке соревновались триатлонисты.

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      Алексей Гусев
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