Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:58, 6 августа 2024Интернет и СМИ

У популярного российского блогера диагностировали тяжелое заболевание

У блогера Эдварда Била диагностировали тяжелую форму остеомиелита

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

У популярного российского блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), которого ранее спасли от ампутации ноги, диагностировали тяжелое заболевание. Об этом сообщает Baza.

Согласно данным издания, у Била обнаружили тяжелую форму остеомиелита, из-за чего он может больше года провести в лежачем состоянии. По словам источников, основной причиной появления заболевания у блогера стало нарушение режима. Некоторое время назад он получил перелом малой и большой берцовых костей. Ему провели операцию, в ходе которой в большую кость был вставлен специальный металлический штифт.

Материалы по теме:
«Самый отвратительный пранкер» Скандальный подросток решил прославиться любой ценой. За это его возненавидела вся страна
«Самый отвратительный пранкер»Скандальный подросток решил прославиться любой ценой. За это его возненавидела вся страна
10 июля 2023
Один из первых блогеров России 17 лет пытался прославиться. Он дрался со стенами и хотел побить Тесака. Что с ним теперь?
Один из первых блогеров России 17 лет пытался прославиться.Он дрался со стенами и хотел побить Тесака. Что с ним теперь?
3 сентября 2023

Утверждается, что блогер не соблюдал требования врачей и нагружал ногу, хотя кость еще не срослась. В результате возникли осложнения, появилось воспаление, которое перешло в остеомиелит. «Это не просто остеомиелит, а его тяжелейшая форма, которая обычно наблюдается у бездомных или у людей, которые вообще не следят за своим здоровьем», — сообщил источник издания.

Накануне стало известно, что Била спасли от ампутации ноги, которую он ранее сломал. О том, что Била начали готовить к ампутации ноги, заявил ранее его двоюродный брат. По его словам, на месте перелома у блогера образовалась огромная рана.

Ночью 1 августа Била госпитализировали из спецприемника, у него заподозрили посттравматический остеомиелит. Утверждалось, что это последствия падения с самоката, из-за которого блогер получил перелом. В больнице ему провели несколько операций.

30 июля суд Москвы арестовал Била на 14 суток. Блогер принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

В мае Бил рассказал, что сломал ногу, когда катался на самокате. У блогера был открытый перелом, медикам пришлось делать ему пересадку кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны раскрыли подробности попытки ВСУ прорвать границу России

      Россиянам начали поступать звонки от «спецслужб» о скором захвате Курской АЭС

      Спрос на планшеты вырос

      Шеф-повар усомнился в качестве ингредиентов и стал добавлять в блюда лекарства от диареи

      13 человек пострадали в ДТП с маршруткой на российской трассе

      В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

      Украинских военных приговорили к 15 годам за обстрелянный мост в Мариуполе

      Власти Курской области сообщили об увеличении числа раненных при атаках ВСУ жителей

      Поставки российских товаров в США сократились более чем вдвое

      Раскрыты подробности жизни голливудского актера после обвинений в каннибализме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше