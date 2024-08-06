У популярного российского блогера диагностировали тяжелое заболевание

У блогера Эдварда Била диагностировали тяжелую форму остеомиелита

У популярного российского блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), которого ранее спасли от ампутации ноги, диагностировали тяжелое заболевание. Об этом сообщает Baza.

Согласно данным издания, у Била обнаружили тяжелую форму остеомиелита, из-за чего он может больше года провести в лежачем состоянии. По словам источников, основной причиной появления заболевания у блогера стало нарушение режима. Некоторое время назад он получил перелом малой и большой берцовых костей. Ему провели операцию, в ходе которой в большую кость был вставлен специальный металлический штифт.

Утверждается, что блогер не соблюдал требования врачей и нагружал ногу, хотя кость еще не срослась. В результате возникли осложнения, появилось воспаление, которое перешло в остеомиелит. «Это не просто остеомиелит, а его тяжелейшая форма, которая обычно наблюдается у бездомных или у людей, которые вообще не следят за своим здоровьем», — сообщил источник издания.

Накануне стало известно, что Била спасли от ампутации ноги, которую он ранее сломал. О том, что Била начали готовить к ампутации ноги, заявил ранее его двоюродный брат. По его словам, на месте перелома у блогера образовалась огромная рана.

Ночью 1 августа Била госпитализировали из спецприемника, у него заподозрили посттравматический остеомиелит. Утверждалось, что это последствия падения с самоката, из-за которого блогер получил перелом. В больнице ему провели несколько операций.

30 июля суд Москвы арестовал Била на 14 суток. Блогер принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

В мае Бил рассказал, что сломал ногу, когда катался на самокате. У блогера был открытый перелом, медикам пришлось делать ему пересадку кожи.