Популярного российского блогера спасли от ампутации ноги

Блогера Эдварда Била спасли от ампутации ноги

Популярного российского блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) спасли от ампутации ноги, которую он ранее сломал. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, врачи спасли Била от ампутации ноги, несмотря на заражение крови и критическое состояние. Сейчас блогер в порядке, он находится под присмотром врачей.

О том, что Била начали готовить к ампутации ноги, заявил ранее его двоюродный брат. По его словам, на месте перелома у блогера образовалась огромная рана.

Ночью 1 августа Била госпитализировали из спецприемника, у него заподозрили посттравматический остеомиелит. Утверждалось, что это последствия падения с самоката, из-за которого блогер получил перелом. В больнице ему провели несколько операций.

30 июля суд Москвы арестовал Била на 14 суток. Блогер принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

В мае Бил рассказал, что сломал ногу, когда катался на самокате. У блогера был открытый перелом, медикам пришлось делать ему пересадку кожи.