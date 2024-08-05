Популярному российскому блогеру ампутируют ногу

Блогеру Эдварду Билу ампутируют ногу

Популярному российскому блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) ампутируют ногу, которую он ранее сломал. Об этом сообщает Shot со ссылкой на его двоюродного брата.

Родственник Била рассказал, что врачи пытались сделать все, чтобы спасти его ногу, но теперь ее придется ампутировать. По его словам, на месте перелома образовалась огромная рана.

4 августа стало известно, что у Била началось заражение крови. Тогда же врачи предупредили о риске ампутации ноги.

Ночью 1 августа блогера экстренно госпитализировали из спецприемника с подозрением на посттравматический остеомиелит. Утверждалось, что воспаление возникло после падения с самоката, из-за которого Бил получил перелом.

В конце июня суд Москвы арестовал Била на 14 суток. Вместе с другом блогер принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

В мае Бил сломал ногу, когда катался на самокате. По словам блогера, у него был открытый перелом, медикам пришлось делать ему пересадку кожи.