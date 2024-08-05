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14:44, 5 августа 2024Силовые структуры

Находящегося в больнице с заражением крови блогера Била оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом блогера Била, которому грозит ампутация ноги
Начало событий в новости Популярному российскому блогеру ампутируют ногу

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мосгорсуд признал законным административный арест блогера Эдварда Била, которому грозит ампутация ноги в связи с заражением крови. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таким образом была отклонена жалоба на решение нижестоящей судебной инстанции, отправившей блогера в изолятор временного содержания на 14 суток.

30 июля Никулинский районный суд Москвы признал Била виновным по административной статье об организации массового пребывания людей с нарушением общественного порядка. Во время пребывания под стражей у блогера начались проблемы со здоровьем. С заражением крови его госпитализировали 1 августа. После четырех операций на ноге врачи готовятся ее ампутировать.

Известно, что Бил сломал ногу в мае, катаясь на самокате.

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      Любовь Ширижик
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