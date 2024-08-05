Находящегося в больнице с заражением крови блогера Била оставили под арестом

Мосгорсуд оставил под арестом блогера Била, которому грозит ампутация ноги

Мосгорсуд признал законным административный арест блогера Эдварда Била, которому грозит ампутация ноги в связи с заражением крови. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таким образом была отклонена жалоба на решение нижестоящей судебной инстанции, отправившей блогера в изолятор временного содержания на 14 суток.

30 июля Никулинский районный суд Москвы признал Била виновным по административной статье об организации массового пребывания людей с нарушением общественного порядка. Во время пребывания под стражей у блогера начались проблемы со здоровьем. С заражением крови его госпитализировали 1 августа. После четырех операций на ноге врачи готовятся ее ампутировать.

Известно, что Бил сломал ногу в мае, катаясь на самокате.