У популярного российского блогера началось заражение крови

Mash: у блогера Эдварда Била началось заражение крови, есть риск ампутации ноги

У популярного блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) началось заражение крови. Об этом сообщает Mash.

Как стало известно изданию, врачи готовятся делать переливание в ближайшее время. По оценкам медиков, велик шанс, что ему ампутируют левую ногу, говорится в сообщении.

Также отмечается, что ночью 1 августа блогера экстренно госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на посттравматический остеомиелит. Утверждается, что это последствия падения с самоката, из-за которого Бил получил открытый перелом.

По данным издания, блогеру уже провели три операции на левой ноге и готовят к четвертой.

В конце июля Никулинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток за нарушение общественного порядка. Вместе с другом блогер принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.

В мае Эдвард Бил сломал ногу, катаясь на самокате.