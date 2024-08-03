У популярного российского блогера началось заражение крови

У популярного блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) началось заражение крови. Об этом сообщает Mash.
Как стало известно изданию, врачи готовятся делать переливание в ближайшее время. По оценкам медиков, велик шанс, что ему ампутируют левую ногу, говорится в сообщении.
Также отмечается, что ночью 1 августа блогера экстренно госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на посттравматический остеомиелит. Утверждается, что это последствия падения с самоката, из-за которого Бил получил открытый перелом.
По данным издания, блогеру уже провели три операции на левой ноге и готовят к четвертой.
В конце июля Никулинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток за нарушение общественного порядка. Вместе с другом блогер принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка.
В мае Эдвард Бил сломал ногу, катаясь на самокате.