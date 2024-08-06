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15:24, 6 августа 2024Россия

Украина атаковала еще пять российских населенных пунктов

Гладков: ВСУ атаковали еще пять населенных пунктов Белгородской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали еще пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Дроновка Грайворонского городского округа в результате артиллерийского обстрела повреждены три частных домовладения, в которых выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и заборы. Кроме того, в Новостроевке-Первой дрон камикадзе ударил по легковой машине, повредив кузов и окна.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа дрон нанес удар по складскому помещению, вследствие чего в здании посекло кровлю», — добавил Гладков.

Он также сообщил, что после отражения средствами противовоздушной обороны (ПВО) атаки со стороны Украины в поселке Октябрьский зафиксировали повреждение частного дома, а в Майском — дома и автомобиля.

Пострадавших, по информации властей, предварительно, нет. На местах работают оперативные службы.

ЖЗЛ
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