В России ответили на слова Зеленского о неизменной цели Украины в конфликте

Сенатор Джабаров усомнился в словах Зеленского о цели Украины в конфликте

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова президента Украины о «неизменной цели» Киева в конфликте. В беседе с «Лентой.ру» сенатор усомнился в словах украинского лидера о том, что Киев заинтересован в завершении конфликта.

Ранее Зеленский сообщил, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

«Я давно не верю Зеленскому, потому что его мнения и оценки меняются с огромной скоростью, становятся противоположными. Он совершенно несамостоятельный политик. Его слова обусловлены тем, что он понимает, что Украина постепенно начинает "сыпаться", западная помощь начинает истощаться, личный состав уменьшается. Зеленский пытается придумать схему, при которой он сможет отстаивать какие-то позиции, то есть не исходить из реалий сегодняшнего дня», — отметил Джабаров.

Не Зеленский будет обусловливать мирный процесс, а Россия. Зеленский должен либо принять, либо отвергнуть наше предложение Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета по международным делам

3 августа Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины. По его мнению, завершить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее. Кроме того, украинский лидер отмечал готовность Киева отказаться от цели вернуться к границам 1991 года военным путем. Также он высказался за то, чтобы Россия была представлена на втором мирном саммите.