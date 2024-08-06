Жена российского блогера попала под следствие за посредничество во взятке

В Москве суд избрал меру пресечения жене блогера Портнягина по делу о взятке

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения жене блогера Дмитрия Портнягина по уголовному делу о даче взятки. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Екатерине Портнягиной установлен запрет определенных действий. Ей вменяется посредничество в передаче взятки. Ее адвокат Анастасия Селиванова отказалась от комментариев.

По данным Baza, Портнягину задержали при попытке передать 300 тысяч рублей за решение проблем с постройкой на территории элитного банного комплекса Siberia, принадлежащего семье блогера.

15 апреля этот же суд поместил под домашний арест предпринимателя Дмитрия Портнягина, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. В отношении него возбуждено дело по двум уголовным статьям. По одной из них — об уклонении от уплаты налогов — он признал свою вину и заявил, что уже оплатил все штрафы. По статье о легализации денежных средств мужчина вину не признал.

Следствие полагает, что предприниматель вместе с женой Екатериной не уплатили в качестве налогов 124 миллиона рублей за период с 2018 по 2020 год. Женщина также проходит по уголовному делу мужа.