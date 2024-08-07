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12:18, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Глава Курчатова опроверг сообщения об эвакуации в Курской области

Глава Курчатова Корпунков опроверг сообщения об эвакуации в Курской области

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава города Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию о необходимости жителям Курской области эвакуироваться из-за угрозы скорого захвата Курской атомной электростанции (АЭС). Заявление опубликовано в Telegram-канале политика.

В сети начала распространяться информация о том, что граждан Курской области просят эвакуироваться. Россиянам по телефону рассказывают о скором захвате Курской АЭС.

«Не поддавайтесь на информационные провокации», — опроверг информацию об эвакуации Корпунков. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации. По словам главы Курчатова, подобные сообщения распространяются в целях посеять панику среди населения.

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Корпунков также сообщал, что Курская АЭС работает в штатном режиме.

В МЧС России также опровергли эвакуацию в Курской области. «Появляется много фейковой информации в социальных сетях и пабликах. МЧС России не рассылало информацию об эвакуации», — сообщили в ведомстве.

О ложных звонках об эвакуации и скором захвате Курской АЭС также предупредило правительство Курской области. В правительстве заявили, что озвучиваемая по телефону информация ничем не обоснована.

Информация о том, что гражданам Курской области якобы необходимо эвакуироваться из-за угрозы скорого захвата АЭС, не получило распространения в СМИ. Крупнейшие российские издания опубликовали сообщение о том, что фейк распространяют украинские спецслужбы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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