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21:45, 7 августа 2024Россия

Стало известно о смерти водителя cтолкнувшегося с поездом КамАЗа

СК РФ: умер водитель КамАЗа, врезавшегося в пассажирский поезд под Волгоградом

Фото: Светлана Самсонова / РИА Новости

Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

44-летний Асламбек Усматов несколько дней находился в крайне тяжелом состоянии.

Ранее жена водителя КамАЗа пожаловалась на преследование семьи. Стало известно, что после происшествия ей, а также ее 10-летней дочери и 17-летнему сыну начали поступать гневные сообщения.

По данным МВД, Усматов проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель после столкновения заявил, что не успел затормозить и вылетел перед составом.

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      Марина Совина
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