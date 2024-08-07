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12:01, 7 августа 2024Спорт

Мать эстонского футболиста запретила ему играть на Украине

Мать эстонского футболиста Айнсалу запретила ему играть за украинские клубы
Михкель Айнсалу (слева)

Михкель Айнсалу (слева). Фото: Grant Hubbs / Globallookpress.com

Футболист сборной Эстонии и таллинской «Левадии» Михкель Айнсалу рассказал, что мать запретила ему играть за украинские клубы. Его цитирует Оhtuleht.

Полузащитник заявил, что получил предложение от клуба из Харькова, однако в семье эту новость восприняли негативно. «Мама сказала, что, если я сейчас вернусь туда, она больше не будет со мной общаться. Пока что я выбрал семью», — сказал он, добавив, что у него есть предложения из других команд.

28-летний Айнсалу ранее выступал на Украине. С августа 2020-го по февраль 2021-го он играл за «Львов».

Ранее украинский футболист Артур Мурза, выступающий за российский клуб «Муром» из Второй лиги, описал отношение к России. «Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Россия всегда будет для меня братской страной», — поделился он.

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      Андрей Стрельцов
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