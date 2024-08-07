МО России: группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у поселка Юнаковка

Российская группировка войск «Север» нанесла поражение Вооруженных силам Украины (ВСУ) у поселка Юнаковка Сумской области, расположенного в 10 километрах от российской границы. Об этом журналистам в Министерстве обороны России.

Как отчитались в Минобороны, российские военные вели бой с подразделениями 22-й механизированной бригады ВСУ. Известно, что эта бригада принимала участие в попытке вторжения на территорию России. По информации военных, группировка «Север» уничтожила до 220 украинских бойцов, а также шесть танков и две самоходные установки зенитного ракетного комплекса «Бук».