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13:52, 7 августа 2024Россия

Минобороны отчиталось о боях с ВСУ у российской границы

МО России: группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у поселка Юнаковка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская группировка войск «Север» нанесла поражение Вооруженных силам Украины (ВСУ) у поселка Юнаковка Сумской области, расположенного в 10 километрах от российской границы. Об этом журналистам в Министерстве обороны России.

Как отчитались в Минобороны, российские военные вели бой с подразделениями 22-й механизированной бригады ВСУ. Известно, что эта бригада принимала участие в попытке вторжения на территорию России. По информации военных, группировка «Север» уничтожила до 220 украинских бойцов, а также шесть танков и две самоходные установки зенитного ракетного комплекса «Бук».

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      Марк Леонов
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