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04:45, 7 августа 2024Мир

На Западе заявили о неуклонной потере Украиной позиций с момента отступления из Авдеевки

Economist: Украина неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина, испытывая нехватку оружия и людей, неуклонно теряет позиции с момента отступления из Авдеевки. Об этом написало британское издание Economist.

«Испытывая нехватку оружия и людей, Украина неуклонно теряет позиции с тех пор, как в феврале отступила из Авдеевки», — сказано в статье.

Офицер одной из бригад ВСУ Сергей Цихоцкий, в свою очередь, рассказал, что российские силы атакуют их «слабые места по всей линии фронта».

Еще в марте западные СМИ писали, что потеря Авдеевки стала сокрушительным поражением для Киева.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявил, что Россия может завершить работу по взятию Донецкой народной Республикой (ДНР) под полный контроль уже к осени 2024 года. По его словам, «Горловка, Авдеевка, Часов Яр — это все звенья одной задачи».

В начале июля британский военный аналитик написал, что бойцы ВСУ покидают позиции в городе Красногоровка в ДНР. По мнению эксперта, у ВСУ есть «серьезные проблемы» на участке между городом Авдеевка и поселком Очеретино.

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