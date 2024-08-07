Очевидец описал начало атаки и спасение из атакованной Суджи

Очевидец атаки на Суджу рассказал, что до 7 утра прятался от обстрелов в подвале

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Суджа в Курской области началась с обстрела кассетными снарядами около трех часов ночи, через час раздался громкий хлопок, после чего местный житель Евгений с семьей спустился в подвал, где прятался до семи утра. Эти и другие подробности о начале атаки на город, а также о спасении из-под обстрелов очевидец событий 6 августа рассказал «Ленте.ру».

По словам Евгения, город обстреливали и атаковали дроны и раньше, однако «это было терпимо». До 6 августа люди все равно оставались в городе, рассказал он. При этом, как отмечает Евгений, до массированной атаки у него было предчувствие, что что-то произойдет. «Последние две недели нас очень сильно атаковали дронами, разнесли все заправки», — уточнил мужчина.

Атака Суджи ночью 6 августа началась с громких хлопков в три часа ночи. «Сначала думали, что работает ПВО, потом уже поняли, что стреляют кассетными снарядами, — рассказал Евгений. — В четыре часа утра раздался громкий хлопок где-то рядом. Я, жена и ребенок быстро спустились в подвал. Там сидели до семи утра».

Утром семья решила уехать к родственникам в Курск — от Суджи до него примерно 100 километров по трассе. «Бросили все, что было, в машину и поехали», — рассказал Евгений. По его наблюдениям, сначала люди не понимали, что происходит. По пути семья Евгения заметила разбитую подстанцию и горящую возле нее газовую трубу. Повернули налево — а там уже «жизнь, утро». «Кто-то стоял на остановке, кто-то шел», — вспоминает собеседник «Ленты.ру».

Затем Евгений с семьей выехали к переезду, стали подниматься наверх и услышали громкий хлопок. «Такое было чувство, будто бы осколки полетели по машине. Я нажал на газ, и мы быстрее поехали», — сказал он.

В Судже остались бабушка и дедушка супруги Евгения, которые не хотели уезжать. В городе на данный момент нет связи. «Все разбомбили. Кто-то может что-то поймает, видео выложит, сообщение отправит. И все», — резюмировал покинувший Суджу мужчина.

Когда были в подвале, жена больше всего переживала. Ребенок уже привык. Сколько лет там живет, он спрашивает только: "Мам, пап, там бахает опять?". Как-то вот так. Дети приграничья Евгений

6 августа ВСУ начали массированный обстрел Курской области, под прикрытием которого попытались прорвать границу с использованием тяжелой техники. Факт атаки подтвердили в Минобороны. Военкор Евгений Поддубный сообщал, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области напряженная.

7 августа глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов заявил, что продвижение противника вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли на границе 315 человек. Также уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.