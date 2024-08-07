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16:25, 7 августа 2024Экономика

Назван срок начала выпуска «Лады» для чиновников

Алиханов: «АвтоВАЗ» запустит производство Lada Aura в сентябре 2024 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«АвтоВАЗ», как и планировалось, запустит производство Lada Aura в сентябре 2024 года, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Министр назвал сроки начала работ, указав, что в производственную линейку также вернули «Ларгус».

Автомобиль, который, как ожидает «АвтоВАЗ», будет востребован в бюджетных организациях и среди чиновников регионального уровня в июле текущего года протестировал сам глава государства. Путин прокатился за рулем этой «Лады» по трассе М-11 и назвал машину хорошей. 7 августа он подтвердил свой отзыв, отметив, что Lada Aura комфортная и управляемая.

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      Дмитрий Воронин
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