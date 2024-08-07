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17:39, 7 августа 2024Культура

Орлова отреагировала на слухи о беременности

Певица Ольга Орлова опровергла слухи о беременности

Фото: @olgaorlova1311

Ведущая реалити-шоу «Дом-2», певица Ольга Орлова отреагировала на слухи о своей беременности. Ее заявление появилось в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Поклонники артистки предположили, что Орлова ждет ребенка, из-за того, что она «светится изнутри», как при беременности. «Спасибо большое, но сейчас всего лишь нажранное в поездках. С сегодняшнего дня начинаю долгий путь сброса "свечения"», — опровергла слухи певица.

В 2023 году Орлова родила дочь Анну. На операции присутствовал отец ребенка. Для телеведущей это вторые были роды: в 2001 году появился на свет ее сын.

Ранее 37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, британская супермодель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли, ответила на слухи о беременности.

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      Варвара Кошечкина
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