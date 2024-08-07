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09:26, 7 августа 2024Спорт

Провалившая гендерный тест боксерша вышла в финал Олимпиады

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024

Фото: James Crombie / IMAGO / Globallookpress.com

Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Хелиф победила Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда. Таким образом, алжирка гарантированно получит медаль Игр в Париже. В борьбе за золото Хелиф встретится с Ян Лю из Китая.

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Во время турнира Хелиф пожаловалась на травлю. Боксерша попросила людей придерживаться олимпийских принципов и Олимпийской хартии и воздерживаться от оскорбления спортсменов.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также представительницу Тайваня Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон. Однако Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

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