Сборная России по футболу проведет два выездных матча в сентябре

Сборная России по футболу проведет два выездных товарищеских матча в сентябре

Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведение двух выездных товарищеских матчей. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов, слова которого приводит РИА Новости.

Митрофанов заявил, что есть договоренность с рядом сборных о проведении матчей в сентябре. «Тем не менее до окончательного подписания договоров с коллегами я бы предпочел какие-то дополнительные детали не раскрывать», — добавил он.

18 июля стало известно, что сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА. Команда Валерия Карпина остается на 33-м месте.

Российские футбольные клубы и сборные пропускают международные турниры по решению ФИФА и УЕФА. Россияне проводят только товарищеские встречи.