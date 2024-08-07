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12:36, 7 августа 2024Спорт

Спортсменка лишилась олимпийской медали по борьбе из-за перевеса на 150 граммов

Борец Пхогат лишилась медали Олимпийских игр-2024 из-за перевеса на 150 граммов

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Индийская спортсменка Винеш Пхогат лишилась гарантированной медали Олимпийских игр-2024 по борьбе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Индийскую олимпийскую ассоциацию.

«С сожалением сообщаем, что Винеш Пхогат отстранена от участия в финале олимпийского турнира в весовой категории до 50 килограммов. Несмотря на все усилия в течение последней ночи, сегодня утром она весила чуть больше 50 килограммов», — говорится в заявлении.

По информации India Today, перевес составил 150 граммов. После взвешивания спортсменка потеряла сознание из-за обезвоживания и была госпитализирована.

Пхогат должна была сразиться за золото с Сарой Хильдебрандт из США. После отстранения представительница Индии не получит никакую медаль.

Ранее сообщалось о том, что пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за слишком неприличных нарядов.

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      Дарья Коршунова
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