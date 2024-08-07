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16:02, 7 августа 2024Россия

В России сравнили атаку ВСУ в Курской области с рейдом Пригожина

Обозреватель Шурыгин не увидел сходства боев под Курском с рейдом ЧВК «Вагнер»
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военный обозреватель Владислав Шурыгин сравнил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 6-7 августа 2024 года с рейдом ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня 2023 года и не увидел между ними сходств. С рассуждениями о боях с ВСУ и мятеже Шурыгин выступил в эфире передачи «Соловьев.Live».

По словам Шурыгина, между рейдом Пригожина и атакой ВСУ два коренных различия — укрепленность местности, в которой проходил мятеж, а также состав участников двух событий.

«Пригожинский рейд начался с района, где не было никаких следов обороны, это был наш глубокий тыл, и он по тылам, по нашим глубоким коммуникациям пошел. Во-вторых, как мы помним, что главной проблемой было то, что шли свои, это была драматичная история», — объяснил военный обозреватель.

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На территории, прилегающей к Курской области, вторые сутки идут бои с подразделениями ВСУ, которые пытаются прорваться на территорию России. Военкоры сообщили, что обстановка в граничащем с Украиной районе Курской области является напряженной. В спецназе «Ахмат» признали присутствие ВСУ в населенных пунктах региона.

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      Марк Леонов
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