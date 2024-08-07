Идею создания «вечной» мыши назвали ужасной

PCWorld: Logitech отказалась от идеи создания «вечной» мыши

Компания Logitech заявила, что у нее нет в планах создания компьютерной мыши, работающей по подписке. На это обратило внимание издание PCWorld.

В начале августа в интервью The Verge глава Logitech Ханнеке Фабер заявила, что ее компания работает над мышью по подписке, которая могла бы работать «вечно». Спустя неделю в фирме заявили, что в руководстве Logitech отказались от этой идеи.

Представители Logitech объяснили, что подобная мышь существовала лишь в виде идеи, которую в самой компании считают «ужасной». «Никаких планов по созданию мышей по подписке нет», — отметили в фирме.

По словам журналистов PCWorld, планы Logitech относительно компьютерной мыши, за использование функций которой приходилось бы постоянно платить, очень не понравились пользователям соцсетей. Автор издания Марк Хахман заметил, что философия многих пользователей компьютеров заключается в том, чтобы один раз потратить деньги на сборку ПК и не вкладывать большие средства в него в будущем. Также Хахман заявил, что на рынке сейчас и так очень много сервисов, доступных по подписке, что раздражает потребителя.

В феврале глава стартапа Neuralink Илон Маск заявил об успехах после чипирования первого человека. По его словам, пациент научился управлять компьютерной мышью силой мысли и даже продолжил играть в видеоигры.