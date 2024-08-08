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11:40, 8 августа 2024Спорт

Британские атлеты отказались от еды в Олимпийской деревне

Британка Ансли об отказе есть в Олимпийской деревне: мясо было сырым, это опасно
Жизель Ансли

Жизель Ансли. Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Британские атлеты отказались от еды в Олимпийской деревне в Париже. Об этом сообщает Inews.

Жизель Ансли, выступающая в хоккее на траве, назвала питание ужасным. По ее словам, еды было недостаточно. «На шашлыках было мясо индейки, которое не было должным образом прожарено и было сырым в середине. Это опасно», — добавила она.

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Толкатель ядра Скотт Линкольн счел, что еда в Олимпийской деревне похожа на школьные обеды. Тренеры олимпийской чемпионки Игр-2024 в беге на 800 метров Кили Ходжкинсон отметили, что атлетам не хватало овощей.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по плаванию британец Адам Пити рассказал об обнаруженных в подаваемой атлетам рыбе червях. «Питание недостаточно хорошее для того уровня, который ожидают от спортсменов», — заявил Пити.

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