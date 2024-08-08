Двух женщин снесло течением в Уфе

Двух женщин снесло течением из-за ливня на улице Губайдуллина в Уфе

Двух женщин снесло течением на улице Губайдуллина в Уфе. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, что две женщины переходят дорогу, когда их сносит течением вода, образовавшаяся из-за ливней. Подняться женщинам помогли прохожие.

Ливни обрушились на город 8 августа. За час выпало 24 миллиметра осадков — больше четверти месячной нормы в августе. Глава Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что лично следит за каждой жалобой, появляющейся из-за непогоды.

Ранее ливнями залило Москву. Свыше 20 процентов месячной нормы осадков выпало в западных районах города 7 августа. Накануне, 6 августа, из-за дождей затопило несколько столичных районов, в том числе Братеево и Марьино.