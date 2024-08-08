Генерал-майора Попова попросили «строго наказать» отправкой в Курскую область

Mash: у Минобороны попросили отправить генерал-майора Попова в Курскую область

Организация «Армия защитников Отечества» попросила «строго наказать» бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отправкой в Курскую область. Об этом заявил руководитель движения Иван Отраковский в беседе с Telegram-каналом Mash.

По его словам, соответствующие обращения направлены в Минобороны, Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Отраковский объяснил, что Попов — опытный военнослужащий, который остановил продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Поэтому глава «Армии защитников Отечества» попросил отменить генерал-майору домашний арест и направить в обстреливаемый Киевом регион.

Днем ранее генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в причастности к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллионов рублей, назвал незаконным решение суда отправить его под домашний арест.

Утром 6 августа ВСУ обстреляли приграничный город Суджа в Курской области, после чего при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. 7 и 8 августа бои продолжились. В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки Киев потерял на курском направлении до 400 военных.

По последним данным, пострадали минимум 34 человека, еще четверых спасти не смогли.