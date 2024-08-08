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13:30, 8 августа 2024Мир

Маск сравнил Британию с СССР из-за арестов по оскорбительным комментариям

Илон Маск сравнил Британию с СССР из-за арестов за комментарии в Facebook

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Предприниматель и владелец социальной сети Х Илон Маск отреагировал на видео ареста неизвестного мужчины британской полицией по обвинению «в преступлении на почве ненависти», которое основано на комментариях в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сравнив меры британской правоохранительной системы с советской моделью.

«Арестован за комментарии на Facebook! Это Британия или Советский Союз?» — задался вопросом Маск.

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Ранее стало известно, что Маска могут вызвать в парламент Великобритании, чтобы тот высказался перед депутатами о роли принадлежащей ему социальной сети Х в охвативших страну протестах против мигрантов. До этого Маск, в свою очередь, раскритиковал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о недопустимости атак на мусульман в ходе беспорядков.

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      Виктория Кондратьева
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