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10:44, 6 августа 2024Мир

Маск раскритиковал заявление британского премьера об атаках на мусульман

Маск раскритиковал слова премьера Британии Стармера об атаках на мусульман
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о недопустимости атак на мусульман в ходе беспорядков. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети Х.

«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — задался вопросом Маск.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток Аксель Рудакубана, родившийся в семье из Руанды, напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей. Инцидент вызвал протесты против наплыва мигрантов. В связи с беспорядками в Великобритании за последние несколько дней уже задержано более 420 человек.

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      Глеб Бажуткин
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