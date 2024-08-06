Маск раскритиковал заявление британского премьера об атаках на мусульман

Маск раскритиковал слова премьера Британии Стармера об атаках на мусульман

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о недопустимости атак на мусульман в ходе беспорядков. Об этом предприниматель написал на своей странице в соцсети Х.

«Разве тебя не должны беспокоить атаки на все общины?» — задался вопросом Маск.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток Аксель Рудакубана, родившийся в семье из Руанды, напал с ножом на танцевальную студию, лишив жизни трех детей. Инцидент вызвал протесты против наплыва мигрантов. В связи с беспорядками в Великобритании за последние несколько дней уже задержано более 420 человек.