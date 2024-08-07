Британские депутаты захотели вызвать Маска в парламент из-за беспорядков в стране

Politico: Маска могут вызвать в парламент Британии из-за роли Х в беспорядках

Американского миллиардера Илона Маска могут вызвать в парламент Великобритании, чтобы тот высказался перед депутатами о роли принадлежащей ему социальной сети Х в охвативших страну протестах против мигрантов. Об этом сообщает Politico.

По данными издания, британские депутаты от Лейбористской партии Чи Онвура и Доун Батлер выразили намерение заставить Маска и других владельцев соцсетей ответить на вопросы парламентариев о роли онлайн-платформ в нарастающих беспорядках в Великобритании, спровоцированных нападением подростка на танцевальную студию. В результате нападения не стало трех детей.

В публикации отмечается, что после атаки в соцсети Х распространились слухи о происхождении нападавшего. Его ошибочно назвали просителем убежища, только что прибывшим в Великобританию, что спровоцировало беспорядки против иммигрантов.

Лейборист Онвура заявил в беседе с изданием, что намерен выяснить в ходе беседы с владельцами соцсетей, каким образом алгоритмы платформ «продвигают и усиливают дезинформацию и распространение расовой ненависти». Батлер, в свою очередь, заявила, что Х «должна быть ответственной за недопущение разжигания расовой ненависти».

Ранее Маск раскритиковал слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о недопустимости атак на мусульман в ходе беспорядков.