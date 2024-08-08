Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с US Open 2024

Бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил в соцсети X о снятии с Открытого чемпионата США 2024 (US Open).

«С этим местом у меня связаны потрясающие воспоминания. Я буду скучать по энергичным вечерним сессиям в Нью-Йорке на корте имени Артура Эша, но не думаю, что смогу выложиться на 100 процентов в этот раз», — написал он. Испанец отметил, что его ближайшим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине.

38-летний Надаль является четырехкратным победителем US Open. Он выигрывал турнир в 2010, 2013, 2017 и 2019 годах.

До этого Надаль пропустил Уимблдон-2024. На Олимпийских играх в Париже испанец вылетел во втором круге, проиграв будущему чемпиону турнира, сербу Новаку Джоковичу.