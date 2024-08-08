Путин подписал закон о получении неистраченного маткапитала

Путин подписал закон о выплате до 10 тыс. рублей из остатков маткапитала

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности единовременной выплаты до 10 тысяч рублей из неистраченных остатков материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом если неистраченный остаток маткапитала составляет менее 10 тысяч рублей, лица, получившие сертификат, смогут рассчитывать на эту сумму в виде единовременной выплаты. Правила направления средств, а также форму соответствующего заявления будет устанавливать правительство России.

На сегодняшний день при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей. В феврале 2024 года президент России предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года и увеличить вдвое налоговый вычет за второго ребенка.