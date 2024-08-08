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08:59, 8 августа 2024Экономика

Россияне стали реже пользоваться доставкой продуктов

Infoline: рынок онлайн-продажи продуктов в России сократился на 3,2 %

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В апреле-июне рынок онлайн-продажи продуктов в России сократился впервые за последние два года. О том, что россияне стали реже пользоваться доставкой товаров повседневного спроса, со ссылкой на данные Infoline сообщает «Коммерсантъ».

За второй квартал 2024 года сегмент онлайн-продаж продуктов сократился на 3,2 процента по сравнению с показателями января-марта. Год к году показатель увеличился на 47 процентов, в то время как в первом квартале рост составлял 55 процентов.

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Тенденцию объясняют оптимизацией затрат крупных операторов e-grocery. В условиях растущей нехватки сборщиков и курьеров площадки урезают зоны доставки и делают ее дороже, отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Участники рынка постепенно снижают объемы промоакций, маркетинговые издержки и оптимизируют все процессы, добавила старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова.

Ранее аналитики отмечали, что из-за нехватки курьеров и сборщиков российские ретейлеры начали поднимать цены на товары в онлайн-каналах быстрее, чем в магазинах. По данным «Infoline-Аналитики», продавцы закладывают в цены растущие издержки, так как справиться с дефицитом кадров не получается. Не помогают даже выросшие на треть по итогам прошлого года зарплаты.

В июне зарплаты мигрантов, работающих курьерами, выросли на 23 процента и догнали по среднему доходу IT-специалистов. В декабре прошлого года максимальная зарплата курьера-мигранта достигала 120 тысяч рублей, за полгода она достигла 155 тысяч, как у айтишников на начальных и средних позициях. Рост связан с кадровым голодом, который вынуждает компании заманивать сотрудников с помощью более высоких доходов.

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      Вячеслав Агапов
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