В небе над Херсонской областью заметили истребители F-16 ВСУ

Филипчук: над Каховским округом Херсонской области заметили истребители F-16 ВСУ

В небе над подконтрольной Москве частью Херсонской области были замечены поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада истребители F-16. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16. Это делается для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа», — заявил Филипчук.

Глава Каховского муниципального округа также выразил уверенность в «комарином» сроке службы F-16. Он добавил, что скоро все западные истребители ВСУ будут уничтожены.

Ранее военные последствия передачи Западом Киеву F-16 прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что истребители не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ.