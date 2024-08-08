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14:36, 8 августа 2024Бывший СССР

В небе над Херсонской областью заметили истребители F-16 ВСУ

Филипчук: над Каховским округом Херсонской области заметили истребители F-16 ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В небе над подконтрольной Москве частью Херсонской области были замечены поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада истребители F-16. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16. Это делается для того, чтобы посеять панику, подавить нашу веру в победу. Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа», — заявил Филипчук.

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Глава Каховского муниципального округа также выразил уверенность в «комарином» сроке службы F-16. Он добавил, что скоро все западные истребители ВСУ будут уничтожены.

Ранее военные последствия передачи Западом Киеву F-16 прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что истребители не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ.

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      Екатерина Грищенко
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