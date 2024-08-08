В США сообщили о расколе в ВСУ из-за боев с Россией

CNN: в команде главкома ВСУ Сырского произошел раскол из-за боев с Россией

В команде главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского случился раскол, поскольку подчиненные сомневаются в его способности вести боевые действия против России. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Раскол в его командовании в последнее время стал предметом пристального внимания общественности: подчиненные ставят под сомнение готовность Сырского нести значительные потери в боях на истощение на передовой», — утверждается в материале.

Также отмечается, что Россия значительно превосходит Украину в живой силе, а недостаток боеприпасов у ВСУ остается серьезной проблемой.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить Сырского. Эксперт считает, что Сырского обвинят в неудачах украинской армии. При этом, по мнению экс-аналитика, главнокомандующий ВСУ действительно допустил некоторые тактические ошибки.