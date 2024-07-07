Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский хочет заменить главкома ВСУ Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

Эксперт считает, что Сырского обвинят в неудачах украинской армии. При этом, по мнению Джонсона, главнокомандующий действительно допустил некоторые тактические ошибки — не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением российской армии.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Сырский может заменить Зеленского и взять инициативу в вопросе урегулирования конфликта с Россией в свои руки.