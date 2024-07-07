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17:35, 7 июля 2024Бывший СССР

В США сообщили о возможной замене главнокомандующего ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский хочет заменить главкома ВСУ Сырского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, сообщает РИА Новости.

Эксперт считает, что Сырского обвинят в неудачах украинской армии. При этом, по мнению Джонсона, главнокомандующий действительно допустил некоторые тактические ошибки — не укрепил линии обороны в Харьковской области перед наступлением российской армии.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Сырский может заменить Зеленского и взять инициативу в вопросе урегулирования конфликта с Россией в свои руки.

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