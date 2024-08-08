В столице российского региона остановили движение транспорта после прилета беспилотников

Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Артамонов.
«Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности», — указал глава региона.
В ночь на 9 августа Липецкая область, в том числе и столица, подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Прилет дронов привел к детонации взрывоопасных объектов.
На время ликвидации последствий взрыв проводится эвакуация части населенных пунктов Липецкого округа.