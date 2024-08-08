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05:15, 9 августа 2024Россия

В столице российского региона остановили движение транспорта после прилета беспилотников

Артамонов: движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Движение пассажирского транспорта остановлено в Липецке и Липецком муниципальном округе, сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Игорь Артамонов.

«Движение будет восстановлено после отмены красного уровня опасности», — указал глава региона.

В ночь на 9 августа Липецкая область, в том числе и столица, подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Прилет дронов привел к детонации взрывоопасных объектов.

На время ликвидации последствий взрыв проводится эвакуация части населенных пунктов Липецкого округа.

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      Марина Совина
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