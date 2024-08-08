Военный объяснил смысл атаки ВСУ на Курскую область

Генерал-лейтенант в отставке Бужинский: атака ВСУ на Курскую область была пиаром

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область была жестом отчаяния и пиар-акцией. Таким мнение в беседе с «Царьградом» поделился генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Я думаю, это жест отчаяния, вот и все. Это очередная попытка изобразить какую-то победу. (...) Никакого военного смысла она не имеет, если не ставить такие максималистские задачи, как захват Курской АЭС, захват приграничных городов и их удержание. Но для этого нет ни сил, ни средств», — сказал Бужинский.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны крупного отряда ВСУ утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа, который оказался сильно разрушен.

В Минобороны РФ рассказали, что, по состоянию на утро 8 августа наступление ВСУ в приграничном регионе отражают подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ. Благодаря совместной работе удалось избежать прорыва противника вглубь российской территории.