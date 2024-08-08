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18:18, 8 августа 2024Спорт

Врачи спасли глаз пострадавшему в драке российскому боксеру

Врачи спасли глаз пострадавшему в драке российскому боксеру Дмитрию Двали

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Врачи смогли спасти глаз боксеру Дмитрию Двали, пострадавшему в массовой драке в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На данный момент хирурги не дают точных прогнозов того, как поведет себя глаз в дальнейшем, это станет понятно через 1-2 месяца. На данный момент известно лишь то, что устанавливать спортсмену глазной протез не понадобится.

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По данным источника, операция проходила в московском НИИ глазных болезней имени Краснова, а шансы на то, что глаз удастся «собрать», равнялись примерно 1 проценту. «Врачи сделали чудо. Двали провели сложнейшую операцию и зашили сетчатку», — отметил источник.

3 августа сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

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      Алексей Гусев
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