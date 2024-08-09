Американских бегунов дисквалифицировали на Олимпиаде

Сборную США дисквалифицировали в беге 4х100 м на Олимпиаде из-за ошибки

Сборную США по легкой атлетике дисквалифицировали на соревнованиях в эстафете четыре по 100 метров на Олимпиаде в Париже из-за ошибки во время передачи эстафетной палочки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отмечается, что во время первой смены бегун Кристиан Коулман допустил ошибку во время передачи палочки своему партнеру по команде Кеннету Беднареку.

В результате золото завоевала команда Канады. Серебро досталось представителям ЮАР, а замкнули тройку призеров легкоатлеты из Великобритании.

Ранее российские гимнастки отказались участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. «Они даже сказали так: "Под белой тряпкой, Ирина Александровна, мы выступать не будем. Мы привыкли, что на соревнованиях полные трибуны наших болельщиков и все скандируют: "Россия"», — рассказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.