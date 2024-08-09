Бакальчук назвала сумму выплат после пожара на складе под Петербургом

Бакальчук: Wildberries выплатил 34,9 млрд руб. после пожара на складе в Шушарах

Wildberries выплатил пострадавшим из-за пожара на складе в Шушарах 34,9 миллиарда рублей. Об этом рассказала основательница и генеральный директор маркетплейса в разговоре с РБК.

Она заверила, что продавцы получат компенсацию вне зависимости от масштаба потерь. При этом, как уточнила Бакальчук, выплаты уже почти завершены. «В случае, если селлер не согласен, он может сообщить о расхождениях — такие обращения специалисты поддержки разбирают индивидуально», — добавила она.

Склад Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом сгорел утром 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Wildberries пообещала компенсировать убытки, понесенные продавцами и покупателями маркетплейса в результате пожара.