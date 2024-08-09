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05:30, 9 августа 2024Путешествия

Блогер узнал у жителя Таджикистана о плюсах женитьбы на русских женщинах

Фото: Imam Fadly / Unsplash

Российский путешественник побывал в Таджикистане и узнал, как в стране относятся к межнациональным бракам. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в азиатской стране принято строить отношения с местными. Однако туристу посчастливилось познакомиться с жителем Таджикистана, который встречается с девушкой из России.

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Молодой человек Умар рассказал блогеру о плюсах женитьбы на русских. Во-первых, в этом случае жениху не нужно готовить калым — дорогие подарки родителям невесты. Кроме того, так проще получить гражданство РФ.

Еще одним преимуществом он назвал возможность близости между возлюбленными до свадьбы. «Таджикские парни и девушки до свадьбы просто ходят за ручку», — пояснил Умар.

Этот же блогер рассказывал, что у женщин в Таджикистане почти нет прав. Он выяснил, что мужчины там иногда бьют жен «для профилактики», и это считается нормальным.

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      Мария Борисова
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