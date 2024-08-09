Египетского борца задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

Борца Эльсайеда задержали на ОИ по подозрению в сексуальных домогательствах

Французская полиция задержала борца из олимпийской сборной Египта Мохамеда Эльсайеда. Его подозревают в сексуальных домогательствах, сообщает Le Parisien.

Спортсмена арестовали на улице Парижа, он был в нетрезвом состоянии. По словам потерпевшей, которая написала заявление в полицию, борец положил ей руки на ягодицы у одного из баров французской столицы. Сейчас правоохранители расследуют инцидент.

Эльсайед — бронзовый призер Игр-2020 в Токио в весовой категории до 67 килограммов. На нынешних соревнованиях он выбыл на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от азербайджанца Хасрата Джафарова.

Олимпиада завершится 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.