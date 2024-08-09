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13:12, 9 августа 2024Наука и техника

В России соберут фотонный процессор

РИА Новости: в России начнут сборку экспериментального фотонного процессора
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ryan / Unsplash

Российские ученые в августе начнут сборку экспериментального образца фотонного процессора. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о проекте агентству раскрыл профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета имени Королева, доктор физико-математических наук Роман Скиданов. По словам Скиданова, процессор сможет обрабатывать информацию в сотни раз быстрее современных нейросетей на основе традиционных полупроводниковых компьютеров.

«Реализация нашего проекта идет по плану, создание экспериментального образца фотонного процессора находится сейчас в стадии корпусной сборки», — заявил Скиданов. По словам профессора, специалисты уже изготовили все основные элементы экспериментального образца. Сборка будет запущена в августе, завершение испытаний запланировано на конец года.

При разработке был использован лазер диодного типа, который обладает меньшей когерентностью, что должно улучшить характеристики процессора. Создание аналоговой фотонной вычислительной системы позволит проводить анализ в сотни раз быстрее современных нейросетей.

Проект был создан в интересах реализации к 2030 году фотонной вычислительной машины класса «мегасайенс». Образец процессор разработали в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ), которая реализуется при поддержке госкорпорации «Росатом».

В июне президент России Владимир Путин рассказал о сбоях, произошедших во время работы над созданием российского коллайдера NICA. Путин отметил, что специалисты справились с проблемами и проект все равно можно считать успешным.

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      Андрей Ставицкий
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