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10:34, 9 августа 2024Наука и техника

«Калашников» представит новый пулемет

Концерн «Калашников» представит новый пулемет калибра 5,45 миллиметра

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ближайшее время «Калашников» планирует представить широкой общественности новый пулемет калибра 5,45 миллиметра. Об этом со ссылкой на президента концерна Алана Лушникова сообщает ТАСС.

Пулемет предназначен для подразделений сухопутных войск, Воздушно-десантных войск, морской пехоты и бойцов спецназа, его создание ведется по заданию заказчика. «Изделие рассматривается как средство огневой поддержки войсковых подразделений для создания длительной и плотной стрельбы при применении легкого патрона 5,45 на 39 миллиметров, что существенно увеличивает носимый боезапас», — сказал руководитель.

В мае концерн сообщил, что провел ресурсные испытания пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, который выдержал серию из 3000 выстрелов.

В апреле Калашников сообщил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику.

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      Иван Потапов
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