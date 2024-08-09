Комитет Верховной Рады поддержал законопроект, узаконивающий однополые союзы

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации поддержал законопроект, узаконивающий однополые союзы, передает ТАСС.

«Комитет здоровья нации Рады сегодня рекомендовал законопроект о гражданских партнерствах для принятия в первом чтении», — передает агентство слова парламентария Дмитрия Гурина.

Отмечается, что такой институт регистрируемых партнерств призван урегулировать связь государства с однополыми парами как части общества, закрепить их права и обязанности. Эти партнерства не считаются браком, но их члены приобретают относительно друг друга статус члена семьи.

В Раде отметили важность принятия этого закона тем, что множество из ныне воюющих в рядах Вооруженных силах Украины (ВСУ) смогут отныне защитить свои права, поскольку у тысяч военных партнеры одного с ними пола.

В июне посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина является одной из лидирующих стран Европы по суррогатному материнству. При этом, по словам Мирошника, больше 40 процентов заказчиков услуг суррогатных матерей на Украине — однополые пары.