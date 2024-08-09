МАГАТЭ оценило угрозу ядерной безопасности Курской АЭС

МАГАТЭ сообщило, что не видит угроз для ядерной безопасности Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в настоящий момент не видит причин для обеспокоенности относительно ядерной безопасности Курской атомной электростанции (АЭС) в свете атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об оценке угроз АЭС организацией сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«МАГАТЭ следит за сообщениями о последних событиях и имеет каналы коммуникаций, доступные для обеих сторон конфликта», — указали в организации, добавив, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает вооруженные нападения на любые атомные электростанции недопустимыми.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. Под обстрел попал город Суджа, который в результате оказался сильно поврежден.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что задачей ВСУ в Курской области была демонстрация способности атаковать Россию при наличии ресурсов. Кроме того, по словам Матвийчука, ВСУ провели и разведку боем. Еще одной целью военный назвал ядерный шантаж.